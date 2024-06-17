Виплати для українців від ООН: хто і як може отримати грошову допомогу

Хто може отримати допомогу

Допомогу надають переселенцям, які перемістились протягом останніх 6 місяців, а також біженцям, які повернулись в Україну та людям, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії від 24 лютого 2022 року.Щоб отримати допомогу, вони мають відповідати наступним критеріям:

у родині є лише батько чи мати і одна або більше дітей віком до 18 років. Або є особами похилого віку (55 років і старше)

або/та родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років

або/та родина з особою або кількома, які мають особливі потреби (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.)

ця родина не отримувала грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій

Також допомогу надають людям, які не були зареєстровані в УВКБ ООН раніше і не отримували грошову допомогу від інших організацій.

Важливо, щоб люди із вищевказаних категорій відповідали соціально-економічним критеріям та мали місячний дохід менш як 5,400 грн на одного члена родини.

В організації зазначають, що можуть відмовити у наданні виплати, якщо родина отримала допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншої агенції/гуманітарної організації ООН.

Як надати дані для допомоги

Для подачі персональної інформації для виплат потрібно пройти співбесіду з партнером УВКБ ООН "Право на Захист" у центрах збирання, їх адреси можна дізнатись тут.

Якщо людина не відповідає критеріям, то їй про це повідомлять одразу після співбесіди. При цьому, якщо їй відмовлять у виплатах, вона має право на безкоштовну юридичну та психологічну допомогу.

У випадку, коли людина потрапляє під програму виплат, її перенаправлять на збір особистих даних про кожного члена домогосподарства, які приїхали разом.

Для включення у програму підлягають такі члени родини:

голова домогосподарства

дружина/чоловік

його/її діти (до 23 років)

його/її батьки

*його/її дідусь і бабуся, лише якщо вони перебувають на їхньому утриманні. В іншому випадку повинні бути зареєстровані окремо.

Інші особи, які не є частиною цього списку, повинні бути членами іншого домогосподарства навіть, якщо вони живуть разом.

Важливо, щоб були присутні всі члени домогосподарства для збирання даних. Якщо хтось не може приїхати у центр через обмежену мобільність, ця людина/родина буде перенаправлена на дистанційну реєстрацію.

Які документи потрібно надати (для кожного члена родини):

податковий номер

національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу

довідка ВПО (за наявності)

гривнева банківська картка головного заявника

свідоцтво про народження дітей (за необхідністю)

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю)

посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю)

В організації наголошують, що працівники центрів не збирають даних про код CCV (тризначний код на картці) і їх не мають права вимагати для реєстрації.

Яку виплату надають українцям

Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика та покриває тримісячний період. Людям, які відповідають критеріям програми, виплачуватимуть 3 600 грн для кожного члена домогосподарства, на 3 місяці.

Грошову допомогу можна отримати на картку від будь-якого банку, номер якої ви вказуєте під час реєстрації. Варто переконатися, що банківська картка немає обмежень щодо певних видів переказів. Тим, хто не має банківської картки, організація надасть допомогу через Western Union або переказ у банк-пертнер.