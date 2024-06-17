Выплаты для украинцев от ООН: кто и как может получить денежную помощь

Кто может получить помощь

Помощь оказывают переселенцам, переместившимся в течение последних 6 месяцев, а также беженцам, вернувшимся в Украину и людям, вернувшимся в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область через военные действия от 24 февраля 2022 года.

Чтобы получить помощь, они должны отвечать следующим критериям:

в семье есть только отец или мать и один ребенок или больше в возрасте до 18 лет. Или есть члены семьи в возрасте от 55 лет и старше

или/та семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет

или семья с лицом или несколькими, которые имеют особые потребности (инвалидность, хронические заболевания, т. п.)

эта семья не получала денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций

Также помощь оказывают людям, которые не были зарегистрированы в УВКБ ООН ранее и не получали денежную помощь от других организаций.

Важно, чтобы люди из вышеуказанных категорий отвечали социально-экономическим критериям и получали месячный доход меньше 5,400 грн на одного члена семьи.

В организации отмечают, что могут отказать в выплате, если семья получила помощь в размере 2220 грн/чел./месяц от другого агентства/гуманитарной организации ООН.

Как подать данные для помощи

Для подачи персональной информации для выплат нужно пройти собеседование с партнером УВКБ ООН "Право на Защиту" в центрах сбора, их адреса можно узнать здесь.

Если человек не отвечает критериям, то ему об этом сообщат сразу после собеседования. При этом если ему откажут в выплатах, она имеет право на бесплатную юридическую и психологическую помощь.

В случае, когда человек попадает под программу выплат, его перенаправят на сбор личных данных о каждом члене домохозяйства.

Для включения в программу подлежат следующие члены семьи:

глава домохозяйства

жена/муж

его/ее дети (до 23 лет)

его/ее родители

*его/ее дедушка и бабушка, только если они находятся на их содержании. В противном случае они должны быть зарегистрированы по отдельности.

Другие лица, не являющиеся частью этого списка, должны быть членами другого домохозяйства, даже если они живут вместе.

Важно, чтобы присутствовали все члены домохозяйства для сбора данных. Если кто-то не может приехать в центр из-за ограниченной мобильности, этот человек/семья будет перенаправлен на дистанционную регистрацию.

Какие документы необходимо предоставить (для каждого члена семьи):

налоговый номер

национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность

справка ВПЛ (при наличии)

гривневая банковская карта главного заявителя

свидетельство о рождении детей (при необходимости)

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости)

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости)

В организации отмечают, что работники центров не собирают данные о коде CCV (трехзначный код на карте) и их не имеют права требовать для регистрации.

Какую выплату предоставляют украинцам

Сумма пособия базируется на сумме минимальной потребительской корзины и покрывает трехмесячный период. Людям, которые отвечают критериям программы, будут выплачивать 3600 грн для каждого члена домохозяйства, на 3 месяца.

Денежную помощь можно получить на карту от любого банка, номер которой вы указываете при регистрации. Следует убедиться, что банковская карта не имеет ограничений по определенным видам переводов. Тем, кто не имеет банковской карты, организация предоставит помощь через Western Union или перевод в банк-пертнер.