Виплати сім'ям загиблих військовослужбовців: в Україні спростили процедуру подання заявки

Уряд України ухвалив зміни, які дадуть змогу прискорити виплати сім'ям загиблих військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Така ініціатива також дозволила зменшити необхідний перелік документів для звернення до районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Для звернення тепер потрібні:
Такий алгоритм має запрацювати найближчим часом. Усі інші деталі та подробиці вказані на інфографіці.
Фото: Інфографіка (minre.gov.ua)
Нагадаємо, у вересні 2023 року Рада підтримала законопроект №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полоненим їхнім сім'ям.
Також раніше ми писали, у якому порядку сім'ї загиблих, зниклих безвісти та полонених військових отримують виплати.
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