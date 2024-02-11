Выплаты семьям погибших военнослужащих: в Украине упростили процедуру подачи заявки

Правительство Украины приняло изменения, которые позволят ускорить выплаты семьям погибших военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Такая инициатива также позволила уменьшить необходимый перечень документов для обращения в районный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Для обращения теперь нужны:
Такой алгоритм должен заработать в ближайшее время. Все остальные детали и подробности указаны на инфографике.
Фото: Инфографика (minre.gov.ua)
Напомним, в сентябре 2023 года Рада поддержала законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленным их семьям.
Также ранее мы писали, в каком порядке семьи погибших, пропавших без вести и пленных военных получают выплаты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.