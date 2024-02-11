Выплаты семьям погибших военнослужащих: в Украине упростили процедуру подачи заявки

Такая инициатива также позволила уменьшить необходимый перечень документов для обращения в районный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Для обращения теперь нужны:

копии страниц паспортов совершеннолетних членов семьи;

справки о регистрации места жительства членов семьи;

копии свидетельства о браке (при наличии);

копии свидетельства о рождении детей (при наличии);

копию справки об идентификационном коде или копии страницы паспорта с отметкой об отсутствии.

Такой алгоритм должен заработать в ближайшее время. Все остальные детали и подробности указаны на инфографике.

Фото: Инфографика (minre.gov.ua)

Выплаты военным и их семьям

Напомним, в сентябре 2023 года Рада поддержала законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленным их семьям.

Также ранее мы писали, в каком порядке семьи погибших, пропавших без вести и пленных военных получают выплаты.