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Выплаты семьям погибших военнослужащих: в Украине упростили процедуру подачи заявки

Архивное фото: в Украине упростили процедуру подачи заявки для получения выплат семьям погибших военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины приняло изменения, которые позволят ускорить выплаты семьям погибших военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Такая инициатива также позволила уменьшить необходимый перечень документов для обращения в районный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Для обращения теперь нужны:

  • копии страниц паспортов совершеннолетних членов семьи;
  • справки о регистрации места жительства членов семьи;
  • копии свидетельства о браке (при наличии);
  • копии свидетельства о рождении детей (при наличии);
  • копию справки об идентификационном коде или копии страницы паспорта с отметкой об отсутствии.

Такой алгоритм должен заработать в ближайшее время. Все остальные детали и подробности указаны на инфографике.

Фото: Инфографика (minre.gov.ua)

Выплаты военным и их семьям

Напомним, в сентябре 2023 года Рада поддержала законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленным их семьям.

Также ранее мы писали, в каком порядке семьи погибших, пропавших без вести и пленных военных получают выплаты.

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