Виплати родинам загиблих військовослужбовців: хто має право на грошову допомогу

Родини загиблих військовослужбовців мають право на отримання одноразової грошової допомоги від держави. Для цього треба зібрати низку документів.

Хто із членів сім'ї має право на виплати та як їх отримати, у коментарі РБК-Україна пояснив юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко .

Які виплати передбачені у разі загибелі військового

Види та розмір виплат родинам загиблих військовослужбовців встановлюється та регулюється законом "Про правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постановою КМУ № 975.

Зокрема, передбачені види виплат у разі:

загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;

або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби; смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби;

або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби; загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, який був призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві;

Хто з родини має право на виплату

Юрист перелічує членів сім'ї, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги:

діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) людини та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу людину за її життя було позбавлено батьківських прав;

вдова (вдівець);

батьки (усиновлювачі) загиблої людини, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі;

внуки загиблої особи, якщо на момент її смерті їхні батьки померли;

жінка (або чоловік), з якою загибла людина проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду , яке набрало законної сили;

між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт , яке набрало законної сили; утриманці загиблої людини, визначені відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Фото: До ТЦК треба подати заяву із документами (gettyimages.com)

Які документи треба надати

Спочатку треба зібрати необхідні документи та подати їх до ТЦК та СП, звертає увагу Ярослав Звоненко. Зокрема:

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

Далі до ТЦК та СП подається заява, до якої долучаються:

документи, які підтверджують загибель військового та обставини;

особисті документи особи члена родини, яка претендує на виплату;

документи, які підтверджують родинні зв’язки із загиблим (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, копію свідоцтва про народження загиблого, копія рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого).

Який розмір виплат у разі загибелі військовослужбовця

Для родини загиблого передбачений такий розмір виплат:

у разі загибелі військовозобов’язаного, резервіста або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, - у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому настала загибель (смерть);

у разі смерті військовослужбовця або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, - у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому настала смерть;

загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, - у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому настала загибель (смерть).

Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця в період воєнного стану визначається відповідно до постанови Кабміну від 28 лютого 2022 р. № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану".