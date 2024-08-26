Выплаты семьям погибших военнослужащих: кто имеет право на денежную помощь
Семьи погибших военнослужащих имеют право на получение одноразовой денежной помощи от государства. Для этого нужно собрать ряд документов.
Кто из членов семьи имеет право на выплаты и как их получить, в комментарии РБК-Украина объяснил юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко.
Какие выплаты предусмотрены в случае гибели военного
Виды и размер выплат семьям погибших военнослужащих устанавливается и регулируется законом "О правовой и социальной защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлением КМУ №975.
В частности, предусмотрены виды выплат в случае:
- гибели (смерти) военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;
- смерти военнослужащего, наступившей в период прохождения им военной службы или вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения им военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с прохождением военной службы;
- гибели (смерти) военнообязанного или резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальное сборы или для прохождения службы в военном резерве, - в размере 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила гибель (смерть).
Кто из семьи имеет право на выплату
Юрист перечисляет членов семьи, имеющих право на получение единовременного пособия:
- дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) человека и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибший человек при его жизни был лишен родительских прав;
- вдова (вдовец);
- родители (усыновители) погибшего человека, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели;
- внуки погибшего лица, если к моменту его смерти их родители умерли;
- жена (муж), с которой погибший человек проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой или в каком-либо другом браке, при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;
- иждивенцы погибшего человека, определенные в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Фото: В ТЦК нужно подать заявление с документами (gettyimages.com)
Какие документы нужно предоставить
Сначала нужно собрать необходимые документы и подать их в ТЦК и СП, обращает внимание Ярослав Звоненко. В частности:
- выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;
- документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;
- выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.
Далее в ТЦК и СП подается заявление, к которому приобщаются:
- документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства;
- личные документы лица члена семьи, претендующего на выплату;
- документы, подтверждающие родственные связи с погибшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, копию свидетельства о рождении погибшего, копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего).
Какой размер выплат при гибели военнослужащего
Для семьи погибшего предусмотрен такой размер выплат:
- в случае гибели военнообязанного, резервиста или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы - в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила гибель (смерть);
- в случае смерти военнослужащего или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, - в размере 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила смерть;
- в случае гибели (смерти) военнообязанного или резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальное сборы для прохождения службы в военном резерве, - в размере 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором наступила гибель (смерть).
Размер единовременной денежной помощи при гибели военнослужащего в период военного положения определяется в соответствии с постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".
Напомним, мы писали, что в Украине расширили круг людей, которые могут получить выплаты в случае гибели военнослужащего. Кроме этого были добавлены случаи, когда выплата не будет производиться.
Ранее в Украине упростили систему выплат семьям пленных, пропавших без вести и погибших бойцов.
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