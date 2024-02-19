Виплати у Польщі: які програми підтримки українців продовжать до 30 червня

Сенат Польщі 15 лютого схвалив продовження дії спецзакону про допомогу українцям без змін до 30 червня 2024 року. Це означає, що для українських біженців зберігається низка пільг.
Які програми підтримки для втікачів від війни продовжать ще на 4 місяці, РБК-Україна розповідає з посиланням на uapl.info.
Соціальні та сімейні виплати для українців, які мають право на PESEL UKR, будуть продовжені в Польщі до 30 червня 2024 року. Зокрема, йдеться про:
Фото: Оформлення статусу в Польщі (gettyimages.com)
Окрім сімейних допомог та соціальних виплат, до 30 червня 2024 року буде продовжено дію низки програм підтримки українців зі статусом тимчасового захисту в Польщі.
Зокрема, для українців із PESEL UKR буде продовжено:
Окремі положення щодо університетів, студентів, викладачів та дослідників, які в’їжджають з території України, продовжать до 30 червня 2024 року.
Крім того, законопроект передбачає продовження ще на один рік дії пільгових положень польського законодавства :
Фото: Продовжується термін дії польських документів українців (gettyimages.com)
Вже розпочався детальний аналіз програми виплат, державної допомоги та підтримки для українців з 1 липня 2024 року по 4 березня 2025 року. Напрацьовані зміни будуть включені до наступної редакції спеціального закону про тимчасовий захист українців у Польщі, який набуде чинності у другій половині 2024 року.
У найближчі два місяці польська влада проведе обговорення, які права, програми підтримки та допомоги, а також виплати будуть доступні українцям зі статусом UKR після 1 липня 2024 року.
За попередніми підрахунками, загальні бюджетні витрати на реалізацію положень спецзакону про допомогу українцям у Польщі зростуть з 4,3 млрд злотих до 6,165 млрд злотих.
Нагадаємо, ми писали, як вплине на біженців у Польщі зміна правил тимчасового захисту. З грудня українці стали активніше подавати документи на оформлення посвідок на проживання.
Також ми розповідали, що українці масово виїжджають із Польщі. Лише в грудні із системи соціального страхування вибули майже 7 тисяч громадян України.
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