Виплати у Польщі: які програми підтримки українців продовжать до 30 червня

Які виплати та пільги діятимуть до 30 червня

Соціальні та сімейні виплати для українців, які мають право на PESEL UKR, будуть продовжені в Польщі до 30 червня 2024 року. Зокрема, йдеться про:

виплати в рамках програми Rodzina 800+: 800 злотих (7563 грн) на дитину щомісяця до досягнення 18 років;

12 000 злотих (113 441 грн) на дитину в рамках програми "Сімейний опікунський капітал" (Rodzinny kapitał opiekuńczy), які надаються на другу і кожну наступну дитину віком 12-35 місяців;

кошти в рамках програми Dobry Start (більш відома як 300+) (2836 грн) – одноразова щорічна допомога на шкільне приладдя.

сімейна допомога (zasiłek rodzinny) малозабезпеченим та додаткові виплати до сімейної допомоги;

одноразова допомога у зв'язку з вагітністю та пологами: так звана Becikowe (1000 злотих – 9453 грн);

опікунська допомога по догляду: дві допомоги по догляду (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), спеціальна допомога по догляду (specjalny zasiłek opiekuńczy);

допомога опікуну;

батьківська допомога (1000 злотих).

Фото: Оформлення статусу в Польщі (gettyimages.com)

Яка ще підтримка діятиме для українців у 2024 році

Окрім сімейних допомог та соціальних виплат, до 30 червня 2024 року буде продовжено дію низки програм підтримки українців зі статусом тимчасового захисту в Польщі.

Зокрема, для українців із PESEL UKR буде продовжено:

доступ до медичних послуг та системи охорони здоров'я;

можливість відкривати та вести бізнес за правилами, що застосовуються до громадян Республіки Польща;

спеціальні правила продовження терміну легального перебування громадян України, продовження терміну дії польських документів та права на в'їзд і перебування на території Польщі;

програму 40+, яка передбачає, що 40 злотих на добу виплачується будь-якому суб'єкту, в тому числі фізичній особі, який надає послуги з розміщення та харчування громадянам України максимум упродовж 120 днів.

Окремі положення щодо університетів, студентів, викладачів та дослідників, які в’їжджають з території України, продовжать до 30 червня 2024 року.

Крім того, законопроект передбачає продовження ще на один рік дії пільгових положень польського законодавства :

податок на доходи фізичних осіб;

податок на прибуток підприємств.

Фото: Продовжується термін дії польських документів українців (gettyimages.com)

Які зміни планують запровадити для українців із тимчасовим захистом

Вже розпочався детальний аналіз програми виплат, державної допомоги та підтримки для українців з 1 липня 2024 року по 4 березня 2025 року. Напрацьовані зміни будуть включені до наступної редакції спеціального закону про тимчасовий захист українців у Польщі, який набуде чинності у другій половині 2024 року.

У найближчі два місяці польська влада проведе обговорення, які права, програми підтримки та допомоги, а також виплати будуть доступні українцям зі статусом UKR після 1 липня 2024 року.

За попередніми підрахунками, загальні бюджетні витрати на реалізацію положень спецзакону про допомогу українцям у Польщі зростуть з 4,3 млрд злотих до 6,165 млрд злотих.