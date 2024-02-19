Выплаты в Польше: какие программы поддержки украинцев продлят до 30 июня

Сенат Польши 15 февраля одобрил продление спецзакона о помощи украинцам без изменений до 30 июня 2024 года. Это значит, что для украинских беженцев сохраняется ряд льгот.
Какие программы поддержки для бежавших от войны продлят еще на 4 месяца, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uapl.info.
Социальные и семейные выплаты украинцам, которые имеют право на PESEL UKR, будут продлены в Польше до 30 июня 2024 года. В частности, речь идет о:
Фото: Оформление статуса в Польше (gettyimages.com)
Кроме семейных пособий и социальных выплат, до 30 июня 2024 будет продолжено действие ряда программ поддержки украинцев со статусом временной защиты в Польше.
В частности, для украинцев с PESEL UKR будут продолжены:
Отдельные положения по университетам, студентам, преподавателям и исследователям, въезжающим с территории Украины, продлят до 30 июня 2024 года.
Кроме того, законопроект предусматривает продление еще на один год действие льготных положений польского законодательства:
Фото: Продлевается срок действия польских документов (gettyimages.com)
Уже начался детальный анализ программы выплат, государственной помощи и поддержки для украинцев с 1 июля 2024 года до 4 марта 2025 года. Наработанные изменения будут включены в следующую редакцию специального закона о временной защите украинцев в Польше, который вступит в силу во второй половине 2024 года.
В ближайшие два месяца польские власти проведут обсуждения, какие права, программы поддержки и помощи, а также выплаты будут доступны украинцам со статусом UKR после 1 июля 2024 года.
По предварительным подсчетам, общие бюджетные расходы на реализацию положений спецзакона о помощи украинцам в Польше возрастут с 4,3 млрд злотых до 6,165 млрд злотых.
Напомним, мы писали, как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты. С декабря украинцы стали активнее подавать документы на оформление вида на жительство.
Также мы рассказывали, что украинцы массово выезжают из Польши. Только в декабре из системы социального страхования выбыли около 7 тысяч граждан Украины.
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