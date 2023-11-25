Виплати переселенцям в Україні: хто і як може оскаржити припинення допомоги

"На виплати мають право особи, які до переміщення та взяття їх на повне державне утримання на новому місці, проживали у власному житлі та/або перебували в лікарні", - пояснюють у відомстві.

Куди звертатися?

Такий переселенець має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації із заявою про поновлення (призначення) допомоги на проживання.



У разі, якщо вам відмовляють у таких виплатах, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за коротким номером: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

Для довідки

У 154 інтернатних закладах України знайшли прихисток понад 5 тисяч переселенців. Значна частина з них - внутрішньо переміщені особи.

Зміни у призначенні виплат ВПО

З 1 листопада в Україні запустили новий механізм призначення виплат внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Щоправда, він торкнеться не всіх. Так, для оформлення виплат ВПО з 1 листопада має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Крім того, нововведення стосується лише тих переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги.

Додамо, що з 1 листопада в застосунку "Дія" буде тимчасово недоступною послуга "Допомога для ВПО".