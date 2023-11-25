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Выплаты переселенцам в Украине: кто и как может обжаловать прекращение помощи

Фото: кто из переселенцев и как может обжаловать прекращение помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), нашедших убежище в интернатах, отменили денежную помощь. Этой категории переселенцев объяснили, как вернуть выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"На выплаты имеют право лица, rкоторые до перемещения и взятия их на полное государственное содержание на новом месте, проживали в собственном жилье и/или находились в больнице", - объясняют в ведомстве.

Куда обращаться?

Такой переселенец должен обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации с заявлением о возобновлении (назначении) помощи на жительство.

В случае, если вам отказывают в таких выплатах, обращайтесь в Минреинтеграцию на круглосуточную горячую линию по короткому номеру: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

Для справки

В 154 интернатных заведениях Украины нашли убежище более 5 тысяч переселенцев. Значительная часть из них – внутренне перемещенные лица.

Изменения в назначении выплат ВПЛ

С 1 ноября в Украине запустили новый механизм назначения выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Правда, он коснется не всех. Так, для оформления выплат ВПЛ с 1 ноября должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности. Кроме того, нововведение касается только тех переселенцев, кто впервые обращается за назначением такой помощи.

Добавим, что с 1 ноября в приложении "Дія" будет временно недоступна услуга "Помощь для ВПЛ".

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Внутренне перемещенные лица