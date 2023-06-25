Виплати переселенцям: скільки платять і як оформити

У 2023 році в Україні допомога на проживання надається переселенцям, які:

перемістилися з тимчасово окупованої території України, а також територіальних громад, розташованих у районі проведення бойових дій або які перебувають в оточенні;

чиє житло зруйновано або непридатне для проживання, якщо вони подали заявку на відшкодування втрат до 20 травня 2022 року

Допомога на проживання ВПО надається щомісяця у розмірі:

3000 гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю;

2000 гривень на кожну особу старше за 18 років.

Оформлення допомоги

Для оформлення довідки та отримання щомісячної допомоги на проживання ВПО документи можна подати особисто або зареєструватися онлайн.

Для подання заяви потрібні документи, що посвідчують особу та засвідчують реєстрацію особи в населеному пункті, що був окупований або де тривають активні бойові дії.

Подати заяву офлайн можна:

безпосередньо у ЦНАПі тієї громади, де перебуває переселенець;

через управління соцзахисту населення;

через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Також заяву можна подати онлайн - через застосунок "Дія". Для цього потрібно авторизуватися та обрати послугу "Допомога для ВПО". У застосунку послуга комплексна: отримання довідки ВПО та виплати.

У застосунку має відображатися картка платника податків та один з паспортів:

ID-картка;

або закордонний біометричний паспорт.

Це пов'язано з тим, що особисті дані для формування заяви отримуються саме з біометричних паспортів. Водночас, щоб отримати довідку ВПО для дитини до 14 років, у застосунку одного з батьків має відображатися свідоцтво про народження дитини. Треба поставити відмітку щодо подачі заяви і на дітей.

Якщо переселенець змінює місце фактичного проживання, він має повідомити про це, щоб не втратити допомогу

Субсидії переселенцям

У 2023 році ВПО зберегли право на отримання житлових субсидій. Допомога на оплату житлово-комунальних послуг надається за місцем фактичного проживання. Субсидії можна оформити особисто та онлайн. Для особистого оформлення можна звернутися до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади, Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або сервісний центр Пенсійного фонду України (ПФУ).

Оформлення субсидій в електронній формі доступне через портал "Дія", портал електронних послуг ПФУ, або через мобільний застосунок ПФУ.

Нагадаємо, у цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд грн, що на 12,4 млрд грн більше ніж у 2022 році (150,7 млрд грн), та на 51,8 млрд грн більше ніж у 2021 році.