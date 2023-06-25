Выплаты переселенцам: сколько платят и как оформить

В 2023 году выплата пособий на проживание ВПЛ продлена автоматически. Для получения помощи переселенцам не нужно подтверждать свое материальное состояние, поскольку пособие не зависит от полученного дохода.
О том, кто может получить помощь, в материале РБК-Украина .
В 2023 году в Украине помощь на проживание предоставляется переселенцам, которые:
Пособие на проживание ВПЛ предоставляется ежемесячно в размере:
Для оформления справки и получения ежемесячного пособия на проживание ВПЛ документы можно подать лично или зарегистрироваться онлайн.
Для подачи заявления нужны документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие регистрацию лица в населенном пункте, который был оккупирован или продолжаются активные боевые действия.
Подать заявление офлайн можно:
Также заявление можно подать онлайн - через приложение "Дія". Для этого необходимо авторизироваться и выбрать услугу "Помощь для ВПЛ". В приложении услуга комплексная: получение справки ВПЛ и выплаты.
В приложении должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов:
Это связано с тем, что личные данные по формированию заявки получаются именно из биометрических паспортов. В то же время, чтобы получить справку ВПЛ для ребенка до 14 лет, в приложении родителя должно отображаться свидетельство о рождении ребенка. Надо поставить отметку по подаче заявления и на детей.
Если переселенец сменяет место фактического проживания, он должен сообщить об этом, чтобы не потерять помощь
В 2023 году ВПЛ сохранили право на получение жилищных субсидий. Помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляется по месту фактического проживания. Субсидии можно оформить лично и онлайн. Для личного оформления можно обратиться к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества, Центр предоставления административных услуг (ЦНАУ) или сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Оформление субсидий в электронной форме доступно через портал "Дія", портал электронных услуг ПФУ или через мобильное приложение ПФУ.
Напомним, в целом для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд грн, что на 12,4 млрд грн больше, чем в 2022 году (150,7 млрд грн), и на 51,8 млрд грн больше чем в 2021 году.
Самым большим из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренне перемещенным лицам - 57,6 млрд грн. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.
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