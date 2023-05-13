Виплати перенесли. Ветеранам війни пояснили, коли очікувати щорічну грошову допомогу

Як пояснюється, це пов’язано із ухваленням 20 березня ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань".

Таким чином, якщо раніше традиційно до 5 травня ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань виплачувалася разова грошова допомога, то цього року така виплата здійснюватиметься до Дня Незалежності України - 24 серпня.

Хто отримає таку допомогу?

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни, нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, та інші учасники війни;

члени сімей, зазначені у пункті 1 статті 10 ЗУ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Другої світової війни;

особи, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав;

діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв’язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням;

дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю, зазначених у статті 6-2 ЗУ Про жертви нацистських переслідувань, а також дружини (чоловіки) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як змінилися суми виплат військовим з початку року.

Додамо, що військовослужбовці можуть безкоштовно отримати правову допомогу щодо ряду питань.

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