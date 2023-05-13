Выплаты перенесли. Ветеранам войны объяснили, когда ожидать ежегодную денежную помощь

Как объясняется, это связано с принятием 20 марта ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины о разовой денежной выплате ветеранам войны и жертвам нацистских преследований".

Таким образом, если раньше традиционно до 5 мая ветеранам войны и жертвам нацистских преследований выплачивалась разовая денежная помощь, то в этом году такая выплата будет производиться ко Дню Независимости Украины - 24 августа.

Кто получит такую помощь?

участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

лица с инвалидностью в результате войны;

участники войны, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в тылу в годы Второй мировой войны, и другие участники войны;

члены семей, указанные в пункте 1 статьи 10 ЗУ О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, а также жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, и жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин;

бывшие заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны;

лица, насильственно вывезенные на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных Германией других государств;

дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага, которых в связи с патриотической деятельностью их родителей подверглись репрессиям, физическим расправам, гонениям;

жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью, указанных в статье 6-2 ЗУ О жертвах нацистских преследований, а также жены (мужья) умерших других жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились во второй раз.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как изменились суммы выплат военным с начала года.

Добавим, что военнослужащие могут бесплатно получить правовую помощь по ряду вопросов.

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