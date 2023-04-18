ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як змінилися суми виплат військовим з початку року: дані Мінфіну

Новость на русском →
Україна, Вівторок 18 квітня 2023 10:39
Як змінилися суми виплат військовим з початку року: дані Мінфіну Фото: виплати військовим скоротили у березні на 12,5% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2023 року на грошове утримання військовослужбовців із загального фонду державного бюджету спрямували 67,3 млрд гривень. Це менше, ніж у січні (71,8 млрд гривень) та лютому (76,9 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними міністерства, загальна сума касових видатків за січень-березень 2023 року становить 636,3 млрд гривень. У березні видатки становили 225,2 млрд гривень.

У структурі видатків найбільше спрямовано - 276,4 млрд гривень (у березні - 87,4 млрд гривень) - на оплату праці з нарахуваннями. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 216 млрд гривень (у березні - 67,3 млрд гривень).

Таким чином, витрати на грошове утримання військовослужбовців в березні скоротилися в порівнянні з січнем, коли на ці цілі було витрачено 71,8 млрд гривень та лютим (76,9 млрд гривень).

За даними Мінфіну, за 2022 рік на грошове утримання військовослужбовців було спрямовано 721,9 млрд гривень (у грудні - 99 млрд гривень).

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Зарплата в Україні
NEWS
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
DAILY
"Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру