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Виплати пенсіонерам від ООН продовжили на три місяці: хто має право на гроші

Фото: Програму виплат пенсіонерам від ООН продовжили на три місяці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів від ООН, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено ще на три місяці: квітень, травень і червень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили в  прес-службі, виплати будуть отримувати пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, які відповідають умовам програми.

Вони отримуватимуть виплати від ВПП ООН на суму, що дорівнює різниці між 3 250 гривень та сумою пенсії, яку вони отримують зараз.

Допомога ООН

Нагадаємо, пенсіонери у регіонах, які найбільше постраждали від війни отримують доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП). Програма підтримки пенсіонерів діє в Україні з серпня 2023 року.

У межах цієї ініціативи ВПП надає грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку) які не отримували інших грошових допомог (допомоги на проживання для ВПО чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року.

У 2023 році пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримували щомісячну виплату у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3000 гривень, мінімальний розмір виплати - 100 гривень. Кошти виплачуються безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми чи до Пенсійного фонду не потрібно.

 

За даними прес-служби Мінсоцполітики, 30 серпня 2023 року доплати отримали на картки близько 260 тис. пенсіонерів.

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