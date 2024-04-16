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Выплаты пенсионерам от ООН продлили на три месяца: кто имеет право на деньги

Фото: Программу выплат пенсионерам от ООН продлили на три месяца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Программа дополнительной денежной помощи для пенсионеров от ООН, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, продлена еще на три месяца: апрель, май и июнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отметили в пресс-службе, выплаты будут получать пенсионеры в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, отвечающие условиям программы.

Они будут получать выплаты от ВПП ООН на сумму, равную разнице между 3250 гривен и суммой пенсии, которую они получают сейчас.

Помощь ООН

Напомним, пенсионеры в регионах, наиболее пострадавших от войны, получают доплаты от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП). Программа поддержки пенсионеров действует на Украине с августа 2023 года.

В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень), не получавших других денежных пособий (помощи на проживание для ВПЛ или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

В 2023 году пенсионеры, отвечающие условиям получения этой помощи, получали ежемесячную выплату в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 гривен, минимальный размер выплаты - 100 гривен. Денежные средства выплачиваются непосредственно на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.

 

По данным пресс-службы Минсоцполитики, 30 августа 2023 года доплаты получили на карточки около 260 тыс. пенсионеров.

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