Виплати у Німеччині. Для українських біженців змінять умови працевлаштування

У Німеччині узгодили зміну умов для виплати допомоги з безробіття, яку отримують українські біженці. Центри зайнятості пропонуватимуть роботу в радіусі 50 км від місця проживання отримувачів виплат.

Це один із заходів, який правляча коаліція узгодила при обговоренні ініціативи економічного зростання, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Як змінять умови допомоги з безробіття у Німеччині

Соціальну допомогу з безробіття Bürgergeld у Німеччині, яку отримують українські біженці, планують у майбутньому виплачувати за новими умовами. Зокрема, отримувачі виплат повинні будуть погоджуватися на роботу, до якої треба буде довго добиратися. У каталозі заходів, схвалених правлячою коаліцією 7 липня, передбачено, що час у дорозі до місця роботи може становити:

до 3 годин на день за тривалості робочого дня більше 6 годин;

до 2,5 годин – за тривалості робочого дня менше 6 годин;

місце роботи може бути у радіусі 50 км від місця проживання.

Планується також скасувати податки та збори з оплати понаднормових годин роботи. Від оподаткування звільнятимуть працівників, які збільшуватимуть робочий час при неповній зайнятості. Деталі майбутніх заходів будуть уточнювати під час обговорення бюджету в Бундестазі.

Фото: Заповнення резюме у центрі зайнятості у Німеччині (gettyimages.com)

Які виплати з безробіття отримують українські біженці у Німеччині

Виплати Bürgergeld у 2023 році у Німеччині отримували 5,5 млн людей. Це гроші малозабезпеченим та безробітним для підтримання гідного рівня життя. Цю допомогу отримували минулого року 707,8 тисяч українців із тимчасовим захистом. Кошти виплачуються й під час навчання на інтеграційних курсах.

В кінці 2023 року уряд оголосив ініціативу Job-Turbo, спрямовану на прискорену інтеграцію українських біженців на ринок праці у Німеччині. Зокрема, планується організувати підтримку українців так, щоб навчання мови проходило паралельно з трудовою діяльністю.

Німецькі політики все частіше закликають позбавити українців допомоги Bürgergeld, щоб стимулювати їх працевлаштовуватися. Проте уряд Німеччини не планує скасовувати цю допомогу для українських біженців. Натомість уряд посилить заходи контролю за нелегальним працевлаштуванням, щоб не допустити зловживання із отриманням виплат.

Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)

У 2024 році розмір допомоги Bürgergeld складає:

самотні особи/самотні батьки – 563 євро;

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро;

дорослі у закладах – 451 євро;

підлітки 14-17 років – 471 євро;

діти 6-13 років – 390 євро;

діти до 5 років – 357 євро.

Наприклад, сім'я, яка складається із матері та двох дітей віком 6 і 14 років, отримує 1424 євро. Додатково центр зайнятості надає 750-850 євро на людину на оренду житла.