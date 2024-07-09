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Выплаты в Германии. Для украинских беженцев изменят условия трудоустройства

Германия, Берлин, Вторник 09 июля 2024 08:30
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Выплаты в Германии. Для украинских беженцев изменят условия трудоустройства Фото: Украинские беженцы в центре занятости в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии согласовали изменение условий для выплаты помощи по безработице, которое получают украинские беженцы. Центры занятости будут предлагать работу в радиусе 50 км от места жительства получателей выплат.

Это одна из мер, которую правящая коалиция согласовала при обсуждении инициативы экономического роста, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как изменят условия помощи по безработице в Германии

Социальную помощь по безработице Bürgergeld в Германии, которую получают украинские беженцы, планируют в будущем выплачивать по новым условиям. В частности, получатели выплат должны будут соглашаться на работу, к которой нужно будет долго добираться. В каталоге мер, одобренных правящей коалицией 7 июля, предусмотрено, что время в дороге к месту работы может составлять:

  • до 3 часов в день при продолжительности рабочего дня более 6 часов;
  • до 2,5 часов – при продолжительности рабочего дня менее 6 часов;
  • место работы может быть в радиусе 50 км от места жительства.

Планируется также отменить налоги и сборы по оплате сверхурочных часов работы. От налогообложения будут освобождаться работники, которые будут увеличивать рабочее время при неполной занятости. Детали будущих мер будут уточнять при обсуждении бюджета в Бундестаге.

Выплаты в Германии. Для украинских беженцев изменят условия трудоустройства

Фото: Заполнение резюме в центре занятости в Германии (gettyimages.com)

Какие выплаты по безработице получают украинские беженцы в Германии

Выплаты Bürgergeld в 2023 году в Германии получали 5,5 млн человек. Это деньги малоимущим и безработным для поддержания достойного уровня жизни. Эту помощь получали в прошлом году 707,8 тысячи украинцев со временной защитой. Средства выплачиваются и при обучении на интеграционных курсах.

В конце 2023 года правительство объявило инициативу Job-Turbo, направленную на ускоренную интеграцию украинских беженцев на рынок труда в Германии. В частности, планируется организовать поддержку украинцев так, чтобы обучение языку проходило параллельно с трудовой деятельностью.

Немецкие политики все чаще призывают лишить украинцев помощи Bürgergeld, чтобы стимулировать их трудоустраиваться. Тем не менее, правительство Германии не планирует отменять эту помощь для украинских беженцев. В то же время правительство усилит меры контроля за нелегальным трудоустройством, чтобы не допустить злоупотребления с получением выплат.

Выплаты в Германии. Для украинских беженцев изменят условия трудоустройстваФото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

В 2024 году размер пособия Bürgergeld составляет:

  • одинокие лица/одинокие родители – 563 евро;
  • в семейной паре на одного партнера – 506 евро;
  • взрослые в заведениях – 451 евро;
  • подростки 14-17 лет – 471 евро;
  • дети 6-13 лет – 390 евро;
  • дети до 5 лет – 357 евро.

Например, семья, состоящая из матери и двоих детей 6 и 14 лет, получает 1424 евро. Дополнительно центр занятости предоставляет 750-850 евро на человека в аренду жилья.

Напомним, мы писали, отменит ли Германия помощь украинцам. Федеральное правительство отклонило призывы уменьшить государственные выплаты для украинских беженцев.

Также мы рассказывали, как украинским беженцам оформить выплаты в Германии.

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