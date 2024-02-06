Виплати і дозволи. У яких країнах Європи працюють найбільше українців

Українці активно працевлаштовуються у країнах Європи, де отримують тимчасовий захист. Але у Німеччині попри програми інтеграції на роботу вийшли тільки 25% біженців.
У яких країнах працюють найбільше українців, РБК-Україна розповідає з посиланням на Bild.
Німеччина, яка прийняла найбільше українських біженців у Європі – понад 1 млн осіб – намагається залучити їх до роботи. Попри навчання та збільшення робочих місць, частка працевлаштованих все ще суттєво відстає від показників в інших країнах ЄС. Зокрема, у Німеччині працюють 25,2% біженців працездатного віку.
Водночас в інших країнах показники працевлаштування такі:
Хоча на законодавчому рівні українські біженці мають право відразу працювати в усіх країнах ЄС, є суттєві відмінності у системі соціальної допомоги. Зокрема, в країнах з найбільшою кількістю українців підтримка така:
Однією з причини низького рівня працевлаштування українців у Німеччині експерти називають те, що 72% біженців мають вищу освіту. Їх вважають занадто кваліфікованими.
Політолог Дітріх Тренхардт критикує тривалі процеси визнання дипломів українців, щоб працювати лікарем або фармацевтом. Натомість у Італії та Словаччині їм дозволено працювати в системі охорони здоров’я з березня 2022 року.
Також українцям часто бракує знання мови. Експерти сподіваються, що за кілька місяців ситуація покращиться завдяки мовним курсам.
Нагадаємо, ми писали, чого чекати біженцям у Німеччині у 2024 році. Допомогу з безробіття можуть скасувати за відмову від роботи.
Також ми розповідали, що у Нідерландах працюють все більше українців. Працевлаштовані вже 55% біженців.
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