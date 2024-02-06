Выплаты и разрешения. В каких странах Европы работают больше всего украинцев

Германия, которая приняла больше всего украинских беженцев в Европе – свыше 1 млн человек – пытается привлечь их к работе. Несмотря на обучение и увеличение рабочих мест, доля трудоустроенных по-прежнему существенно отстает от показателей в других странах ЕС. В Германии работают 25,2% беженцев трудоспособного возраста.

В то же время в других странах показатели трудоустройства следующие:

Чехия – 66%;

Польша – 65%;

Дания – 78%;

Швеция – 56%;

Великобритания – 50%;

Нидерданды – 50%.

Хотя на законодательном уровне украинские беженцы имеют право сразу работать во всех странах ЕС, есть существенные отличия в системе социальной помощи. В частности, в странах с наибольшим количеством украинцев поддержка следующая:

Германия: гражданская помощь 563 евро в месяц, детям – от 357 до 471 евро в зависимости от возраста. Также оплачивается жилье и дополнительные расходы.

Чехия: 200 евро экстренной помощи, через 5 месяцев – 130 евро. Медицинское страхование и расходы по проживанию в коллективном жилье покрываются только в течение 5 месяцев.

Польша: единовременная выплата 66 евро и 184 евро пособия на ребенка в месяц. После четырех месяцев беженцы должны самостоятельно оплатить половину стоимости коллективного проживания.

Одной из причин низкого уровня трудоустройства украинцев в Германии эксперты называют то, что 72% беженцев имеют высшее образование. Их считают слишком квалифицированными.

Политолог Дитрих Тренхардт критикует длительные процессы признания дипломов украинцев, чтобы работать врачом или фармацевтом. В Италии и Словакии им разрешено работать в системе здравоохранения с марта 2022 года.

Также украинцам часто не хватает знания языка. Эксперты надеются, что через несколько месяцев ситуация улучшится благодаря языковым курсам.