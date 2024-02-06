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Выплаты и разрешения. В каких странах Европы работают больше всего украинцев

Фото: Поиск работы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы активно трудоустраиваются в странах Европы, где получают временную защиту. Но в Германии, несмотря на программы интеграции, на работу вышли только 25% беженцев.

В каких странах работают больше украинцев, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Bild.

Германия, которая приняла больше всего украинских беженцев в Европе – свыше 1 млн человек – пытается привлечь их к работе. Несмотря на обучение и увеличение рабочих мест, доля трудоустроенных по-прежнему существенно отстает от показателей в других странах ЕС. В Германии работают 25,2% беженцев трудоспособного возраста.

В то же время в других странах показатели трудоустройства следующие:

  • Чехия – 66%;
  • Польша – 65%;
  • Дания – 78%;
  • Швеция – 56%;
  • Великобритания – 50%;
  • Нидерданды – 50%.

Хотя на законодательном уровне украинские беженцы имеют право сразу работать во всех странах ЕС, есть существенные отличия в системе социальной помощи. В частности, в странах с наибольшим количеством украинцев поддержка следующая:

  • Германия: гражданская помощь 563 евро в месяц, детям – от 357 до 471 евро в зависимости от возраста. Также оплачивается жилье и дополнительные расходы.
  • Чехия: 200 евро экстренной помощи, через 5 месяцев – 130 евро. Медицинское страхование и расходы по проживанию в коллективном жилье покрываются только в течение 5 месяцев.
  • Польша: единовременная выплата 66 евро и 184 евро пособия на ребенка в месяц. После четырех месяцев беженцы должны самостоятельно оплатить половину стоимости коллективного проживания.

Одной из причин низкого уровня трудоустройства украинцев в Германии эксперты называют то, что 72% беженцев имеют высшее образование. Их считают слишком квалифицированными.

Политолог Дитрих Тренхардт критикует длительные процессы признания дипломов украинцев, чтобы работать врачом или фармацевтом. В Италии и Словакии им разрешено работать в системе здравоохранения с марта 2022 года.

Также украинцам часто не хватает знания языка. Эксперты надеются, что через несколько месяцев ситуация улучшится благодаря языковым курсам.

Напомним, мы писали, чего ждать беженцам в Германии в 2024 году. Пособие по безработице может быть отменено за отказ от работы.

Также мы рассказывали, что в Нидерландах работает все больше украинцев. Трудоустроено уже 55% беженцев.

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