Выплаты и разрешения. В каких странах Европы работают больше всего украинцев

Украинцы активно трудоустраиваются в странах Европы, где получают временную защиту. Но в Германии, несмотря на программы интеграции, на работу вышли только 25% беженцев.
В каких странах работают больше украинцев, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Bild.
Германия, которая приняла больше всего украинских беженцев в Европе – свыше 1 млн человек – пытается привлечь их к работе. Несмотря на обучение и увеличение рабочих мест, доля трудоустроенных по-прежнему существенно отстает от показателей в других странах ЕС. В Германии работают 25,2% беженцев трудоспособного возраста.
В то же время в других странах показатели трудоустройства следующие:
Хотя на законодательном уровне украинские беженцы имеют право сразу работать во всех странах ЕС, есть существенные отличия в системе социальной помощи. В частности, в странах с наибольшим количеством украинцев поддержка следующая:
Одной из причин низкого уровня трудоустройства украинцев в Германии эксперты называют то, что 72% беженцев имеют высшее образование. Их считают слишком квалифицированными.
Политолог Дитрих Тренхардт критикует длительные процессы признания дипломов украинцев, чтобы работать врачом или фармацевтом. В Италии и Словакии им разрешено работать в системе здравоохранения с марта 2022 года.
Также украинцам часто не хватает знания языка. Эксперты надеются, что через несколько месяцев ситуация улучшится благодаря языковым курсам.
Напомним, мы писали, чего ждать беженцам в Германии в 2024 году. Пособие по безработице может быть отменено за отказ от работы.
Также мы рассказывали, что в Нидерландах работает все больше украинцев. Трудоустроено уже 55% беженцев.
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