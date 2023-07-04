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Виплати за "єВідновлення". Шмигаль дорікнув місцеву владу у зволіканні

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Україна, Вівторок 04 липня 2023 17:12
Виплати за "єВідновлення". Шмигаль дорікнув місцеву владу у зволіканні Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд спрямував 4,4 млрд гривень на реалізацію програми "єВідновлення", але обробка заявок місцевою владою відбувається повільно. Необхідно максимально мобілізуватись та допомогти людям завершити ремонтні роботи до настання холодів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Третє завдання - швидке відновлення. Визначили пріоритети. Акумулюємо ресурси. Сформували команди відбудови. Треба діяти швидко, щоб до наступної зими провести найнагальніші роботи", - йдеться у заяві.

За словами Шмигаля, головним джерелом фінансування швидкого відновлення є Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. У ньому акумульовано майже 62 млрд гривень, з яких 23,7 млрд гривень вже розподілені на відбудову.

"Зокрема, 4,4 млрд гривень спрямовані на реалізацію програми "єВідновлення". Наразі українці подали понад 22 тисячі заяв на компенсацію за пошкоджене житло. Лідерами є Харківська, Миколаївська та Київська області", - сказав прем'єр-міністр.

За що Шмигаль дорікнув місцевій владі

Глава уряду зазначив, що обробка заявок місцевою владою відбувається повільно. Компенсація погоджена лише щодо півтори сотні осіб.

"Ще раз наголошую: слід максимально мобілізуватися, дати людям ресурси до настання холодів, щоб вони встигли завершити ремонтні роботи", - додав Шмигаль.

"єВідновлення"

10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої українцям будуть виплачувати гроші за пошкоджене та зруйноване житло.

На першому етапі Кабмін буде виплачувати гроші тим громадянам, яким потрібний косметичний ремонт житла. Проте уряд вже почав розширювати програму.

До програми держдопомоги "єВідновлення" також може приєднатись бізнес, який займається продажем будівельних матеріалів й надання послуг з ремонту житла.

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