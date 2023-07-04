Выплаты по "еВідновлення". Шмыгаль упрекнул местные власти в затягивании

Правительство направило 4,4 млрд гривен на реализацию программы "еВідновлення", но обработка заявок местными властями происходит медленно. Необходимо максимально мобилизоваться и помочь людям завершить ремонтные работы до наступления холодов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля .

"Третья задача - быстрое восстановление. Определили приоритеты. Аккумулируем ресурсы. Сформировали команды восстановления. Надо действовать быстро, чтобы до следующей зимы провести неотложные работы", - говорится в заявлении.

По словам Шмыгаля, главным источником финансирования быстрого восстановления является Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. В нем аккумулировано почти 62 млрд гривен, из которых 23,7 млрд гривен уже распределены на восстановление.

"В частности, 4,4 млрд гривен направлены на реализацию программы "еВідновлення". Сейчас украинцы подали более 22 тысяч заявлений на компенсацию за поврежденное жилье. Лидерами являются Харьковская, Николаевская и Киевская области", - сказал премьер-министр.

За что Шмыгаль упрекнул местные власти

Глава правительства отметил, что обработка заявок местными властями происходит медленно. Компенсация согласована только по полутора сотням человек.

"Еще раз подчеркиваю: следует максимально мобилизоваться, дать людям ресурсы до наступления холодов, чтобы они успели завершить ремонтные работы", - добавил Шмыгаль.

"еВідновлення"

10 мая в Украине стартовала программа "еВідновлення", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.

На первом этапе Кабмин будет выплачивать деньги тем гражданам, которые нуждаются в косметическом ремонте жилья. Однако правительство уже начало расширять программу.

К программе госпомощи "еВідновлення" также может присоединиться бизнес, который занимается продажей строительных материалов и услуг по ремонту жилья.