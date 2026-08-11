Виплати до Дня Незалежності 2026: хто отримає гроші автоматично, а кому треба писати заяву

В Україні у 2026 році розширено перелік категорій осіб, яким грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично. Уряд затвердив розміри виплат, які різняться залежно від категорій та заслуг - від 450 до 3 100 гривень.
Хто отримає кошти автоматично, а кому потрібно звертатися до Пенсійного фонду - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Як повідомили в Пенсійному фонді, у 2026 році в Україні розширено перелік категорій осіб, яким грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично - більшості отримувачів додатково звертатися не потрібно.
Пенсіонерам, одержувачам субсидій та пільг: Тим, хто отримує пенсію, щомісячне довічне грошове утримання, житлові субсидії чи пільги на комунальні послуги та не проходить військову службу, допомогу виплатять у серпні разом із пенсією, субсидією чи пільгою. Звертатися додатково не потрібно.
Військовослужбовцям: Ветеранам війни, які проходять службу (зокрема якщо вони є пенсіонерами чи отримувачами субсидій/пільг), кошти спрямують на рахунки військових частин, установ чи організацій, де вони служать. Важливо переконатися, що роботодавець має інформацію про статус ветерана.
Іншим категоріям: Тим, хто має право на виплату, але не є пенсіонером/субсидіантом і не проходить службу, потрібно самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.
У заяві довільної форми зазначаються реквізити документа, що посвідчує особу; номер банківського рахунка; реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення ветерана. До заяви додаються копії паспорта та відповідного посвідчення.
Подати документи можна одним із способів:
Особи, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року і яким допомогу не виплатять станом на 1 жовтня, можуть звернутися до ПФУ та отримати кошти до 1 листопада.