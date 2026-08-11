Виплати до Дня Незалежності 2026: хто отримає гроші автоматично, а кому треба писати заяву

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Розміри допомоги: Суми виплат становлять від 450 до 3 100 грн залежно від категорії отримувача (найбільші виплати передбачені для осіб з особливими заслугами та осіб з інвалідністю I групи).

Суми виплат становлять від 450 до 3 100 грн залежно від категорії отримувача (найбільші виплати передбачені для осіб з особливими заслугами та осіб з інвалідністю I групи). Автоматичні виплати: Пенсіонерам, одержувачам субсидій та пільг (які не проходять військову службу) допомогу виплатять у серпні автоматично разом із основною виплатою. Звертатися додатково не потрібно.

Пенсіонерам, одержувачам субсидій та пільг (які не проходять військову службу) допомогу виплатять у серпні автоматично разом із основною виплатою. Звертатися додатково не потрібно. Військовослужбовці: Ветеранам війни, які проходять службу, кошти спрямують безпосередньо на рахунки військових частин чи установ.

Ветеранам війни, які проходять службу, кошти спрямують безпосередньо на рахунки військових частин чи установ. Самостійне звернення: Тим, хто має право на виплату, але не є пенсіонером/субсидіантом і не служить, потрібно звернутися із заявою до Пенсійного фонду України (особисто, поштою або онлайн) до 1 листопада.

Як повідомили в Пенсійному фонді, у 2026 році в Україні розширено перелік категорій осіб, яким грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично - більшості отримувачів додатково звертатися не потрібно.

Розміри грошової допомоги

3 100 грн - особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів і гетто (I групи).

2 900 грн - особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів (II групи).

2 700 грн - особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів (III групи).

1 000 грн - учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів, гетто та дітям, які народилися в таких місцях.

650 грн - членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших визначених категорій, які не одружилися вдруге.

450 грн - учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, особам, яких насильно вивезли на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом.

Як здійснюватимуться виплати

Пенсіонерам, одержувачам субсидій та пільг: Тим, хто отримує пенсію, щомісячне довічне грошове утримання, житлові субсидії чи пільги на комунальні послуги та не проходить військову службу, допомогу виплатять у серпні разом із пенсією, субсидією чи пільгою. Звертатися додатково не потрібно.

Військовослужбовцям: Ветеранам війни, які проходять службу (зокрема якщо вони є пенсіонерами чи отримувачами субсидій/пільг), кошти спрямують на рахунки військових частин, установ чи організацій, де вони служать. Важливо переконатися, що роботодавець має інформацію про статус ветерана.

Іншим категоріям: Тим, хто має право на виплату, але не є пенсіонером/субсидіантом і не проходить службу, потрібно самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Як подати заяву (для тих, хто не отримує автоматично)

У заяві довільної форми зазначаються реквізити документа, що посвідчує особу; номер банківського рахунка; реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення ветерана. До заяви додаються копії паспорта та відповідного посвідчення.

Подати документи можна одним із способів:

Особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі за місцем проживання (при собі мати оригінали);

Поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду;

Онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Особи, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року і яким допомогу не виплатять станом на 1 жовтня, можуть звернутися до ПФУ та отримати кошти до 1 листопада.