Выплаты ко Дню Независимости 2026: кто получит деньги автоматически, а кому нужно писать заявление

В Украине в 2026 году расширен перечень категорий лиц, которым денежное пособие ко Дню Независимости выплачивается автоматически. Правительство утвердило размеры выплат, которые отличаются в зависимости от категорий и заслуг - от 450 до 3 100 гривен.
Кто получит деньги автоматически, а кому нужно обращаться в Пенсионный фонд - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Как сообщили в Пенсионном фонде, в 2026 году в Украине расширен перечень категорий лиц, которым денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается автоматически - большинству получателей дополнительно обращаться не нужно.
Пенсионерам, получателям субсидий и льгот: Тем, кто получает пенсию, ежемесячное пожизненное денежное содержание, жилищные субсидии или льготы на коммунальные услуги и не проходит военную службу, помощь выплатят в августе вместе с пенсией, субсидией или льготой. Обращаться не нужно.
Военнослужащим: Ветеранам войны, которые проходят службу (в частности, если они являются пенсионерами или получателями субсидий/льгот), средства направят на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они служат. Важно убедиться, что работодатель располагает информацией о статусе ветерана.
Другим категориям: Тем, кто имеет право на выплату, но не является пенсионером/субсидиантом и не проходит службу, нужно самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
В заявлении произвольной формы указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность; номер банковского счета; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и реквизиты удостоверения ветерана. К заявлению прилагаются копии паспорта и соответствующего удостоверения.
Подать документы можно одним из способов:
Лица, которые обретут соответствующий статус до 24 августа текущего года и которым помощь не выплатят по состоянию на 1 октября, могут обратиться в ПФУ и получить средства до 1 ноября.