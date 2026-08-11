Выплаты ко Дню Независимости 2026: кто получит деньги автоматически, а кому нужно писать заявление

Главное:

Размеры пособия: Суммы выплат составляют от 450 до 3100 грн в зависимости от категории получателя (наибольшие выплаты предусмотрены для лиц с особыми заслугами и лиц с инвалидностью I группы).

Суммы выплат составляют от 450 до 3100 грн в зависимости от категории получателя (наибольшие выплаты предусмотрены для лиц с особыми заслугами и лиц с инвалидностью I группы). Автоматические выплаты: Пенсионерам, получателям субсидий и льгот (не проходящим военную службу) помощь выплатят в августе автоматически вместе с основной выплатой. Обращаться дополнительно не нужно.

Пенсионерам, получателям субсидий и льгот (не проходящим военную службу) помощь выплатят в августе автоматически вместе с основной выплатой. Обращаться дополнительно не нужно. Военнослужащие: Ветеранам войны, которые проходят службу, средства будут направлены непосредственно на счета воинских частей или учреждений.

Ветеранам войны, которые проходят службу, средства будут направлены непосредственно на счета воинских частей или учреждений. Самостоятельное обращение: Тем, кто имеет право на выплату, но не является пенсионером/субсидиантом и не служит, следует обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины (лично, по почте или онлайн) до 1 ноября.

Как сообщили в Пенсионном фонде, в 2026 году в Украине расширен перечень категорий лиц, которым денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается автоматически - большинству получателей дополнительно обращаться не нужно.

Размеры денежной помощи

3 100 грн - лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, а также лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей и гетто (I группы).

2 900 грн - лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей (II группы).

2 700 грн - лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей (III группы).

1 000 грн - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и детям, родившимся в таких местах.

650 грн - членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в результате войны и других определенных категорий, которые не женились во второй раз.

450 грн - участникам войны, бывшим узникам концлагерей, лицам, насильно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацистским режимом.

Как будут осуществляться выплаты

Пенсионерам, получателям субсидий и льгот: Тем, кто получает пенсию, ежемесячное пожизненное денежное содержание, жилищные субсидии или льготы на коммунальные услуги и не проходит военную службу, помощь выплатят в августе вместе с пенсией, субсидией или льготой. Обращаться не нужно.

Военнослужащим: Ветеранам войны, которые проходят службу (в частности, если они являются пенсионерами или получателями субсидий/льгот), средства направят на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они служат. Важно убедиться, что работодатель располагает информацией о статусе ветерана.

Другим категориям: Тем, кто имеет право на выплату, но не является пенсионером/субсидиантом и не проходит службу, нужно самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Как подать заявление (для тех, кто не получает автоматически)

В заявлении произвольной формы указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность; номер банковского счета; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и реквизиты удостоверения ветерана. К заявлению прилагаются копии паспорта и соответствующего удостоверения.

Подать документы можно одним из способов:

Лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП по месту жительства (при себе иметь оригиналы);

Почтой по адресу территориального органа Пенсионного фонда;

Онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ с наложением квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Лица, которые обретут соответствующий статус до 24 августа текущего года и которым помощь не выплатят по состоянию на 1 октября, могут обратиться в ПФУ и получить средства до 1 ноября.