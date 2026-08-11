В одній із європейських країн планують урізати виплати українцям: названа причина

Уряд кантону Цюрих ухвалив законопроєкт про зміну соціальної допомоги для українців зі статусом S, які отримали дозвіл на проживання. Документ передали на розгляд кантональної ради, зміни мають набути чинності з 1 березня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз уряду кантону Цюрих.

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Уряд кантону Цюрих готує зміну виплат для українців зі статусом S

Стосується тих, хто вже отримав дозвіл на проживання

Зміни набудуть чинності з 1 березня 2027 року

У чому суть змін

Федеральна рада Швейцарії місяць тому оголосила про передачу кантонам права самостійно визначати, яку допомогу отримуватимуть особи зі статусом S, які водночас мають дозвіл на проживання.

Наразі федеральне законодавство зобов'язує надавати їм звичайну соціальну допомогу нарівні зі швейцарцями. Щоб реалізувати цю зміну, кантону Цюрих потрібно ухвалити поправки до власного закону про соціальну допомогу - відповідний законопроєкт уряд кантону вже підготував і направив на розгляд кантональної ради.

Головна ідея документа - прирівняти всіх осіб зі статусом S, незалежно від наявності дозволу на проживання, до тимчасово прийнятих осіб і призначати їм допомогу за особливими правилами, а не за звичайною соціальною допомогою.

Наразі особи зі статусом S без дозволу на проживання вже отримують виплати нарівні з тимчасово прийнятими - зміна стосується саме тих, хто вже має дозвіл на проживання.

Чому це важливо саме зараз

У березні 2027 року перші українці, які отримали захист у Швейцарії, відзначать п'ять років перебування в країні, а це той термін, після якого зазвичай можна претендувати на дозвіл на проживання. Влада кантону наголошує: без змін до закону ці люди автоматично отримали б право на звичайну соціальну допомогу, розмір якої вищий за нинішні виплати.

Навіщо кантон обмежує виплати

У Цюриху пояснюють: зберігання нинішнього рівня підтримки має підтримувати стимул до інтеграції та запобігти ситуації, коли особи зі статусом S із дозволом на проживання масово переїжджатимуть саме в кантон Цюрих через вищі соціальні виплати - адже за законом вони мають право змінювати кантон проживання.

Що з тими, хто добре інтегрувався

Закон і надалі дозволятиме добре інтегрованим особам зі статусом S подавати через п'ять років перебування заяву на окремий дозвіл на проживання у виняткових випадках - тоді на них поширюватиметься вже не право притулку, а звичайне міграційне законодавство. Утім критерії для такого дозволу на федеральному рівні поки остаточно не визначені.