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Виплати на дітей надходитимуть по-новому: як відкрити спеціальний рахунок

15:52 03.08.2026 Пн
2 хв
Через які банки можна отримувати гроші на дітей?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Виплати на дитину (Getty Images)

В Україні змінили порядок отримання низки державних виплат для сімей із дітьми. Відтепер кошти за кількома програмами підтримки надходитимуть на спеціальний рахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Головне:

  • Новий порядок виплат: В Україні змінили механізм виплати державної допомоги для сімей із дітьми - відтепер кошти надходитимуть лише на спеціальний рахунок.
  • Картка "Турбота для дитини": Усі дитячі виплати об'єднали на спецрахунку "Дія.Картки" під назвою "Турбота для дитини", який батькам необхідно оформити завчасно.
  • Яких послуг це стосується: Нові правила поширюються на допомогу "єЯсла", виплати до досягнення дитиною 1 року, а також програми "Пакунок школяра" та "Пакунок малюка".
  • Як відкрити рахунок: Оформити спецрахунок можна через застосунки банків-партнерів під час подання заяви на послугу чи у розділі додаткових рахунків.

Відсьогодні виплати, пов'язані з народженням дитини, доглядом за нею та іншими програмами підтримки, об'єднають на спеціальному рахунку Дія.Картки "Турбота для дитини".

Щоб і надалі отримувати такі виплати, необхідно відкрити відповідний рахунок.

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Яких виплат це стосується

У "Дії" зазначили, що спеціальний рахунок можна буде відкрити під час подання заяви на такі послуги:

  • "єЯсла";
  • допомога до досягнення дитиною одного року;
  • "Пакунок школяра";
  • "Пакунок малюка".

У сервісі наголосили, що відтепер державні виплати для дітей надходитимуть саме на спеціальний рахунок Дія.Картки "Турбота для дитини", тому батькам рекомендують подбати про його відкриття завчасно.

Раніше РБК-Україна розповідало про державну програму "єЯсла", яка передбачає щомісячні виплати батькам дітей віком від 1 до 3 років. Ми розповідали, хто може отримати допомогу до 8 або 12 тисяч гривень, на що її дозволено витрачати та як оформити виплату.

Нагадаємо, Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про реформу системи захисту дітей. Документ передбачає суттєве збільшення виплат для опікунів, прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, нову одноразову допомогу при влаштуванні дитини в сім'ю, а також низку змін у сфері усиновлення, роботи служб у справах дітей та захисту прав дітей.

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