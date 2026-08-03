Выплаты на детей будут поступать по-новому: как открыть специальный счет

Главное: Новый порядок выплат: В Украине изменили механизм выплаты государственной помощи для семей с детьми - теперь средства будут поступать только на специальный счет.

В Украине изменили механизм выплаты государственной помощи для семей с детьми - теперь средства будут поступать только на специальный счет. Карта "Забота для ребенка": Все детские выплаты объединили на спецсчете "Дия.Карты" под названием "Забота для ребенка", который родителям необходимо оформить заранее.

Все детские выплаты объединили на спецсчете "Дия.Карты" под названием "Забота для ребенка", который родителям необходимо оформить заранее. Каких услуг это касается: Новые правила распространяются на помощь "єЯсла", выплаты до достижения ребенком 1 года, а также программы "Пакет школьника" и "Пакет малыша".

Новые правила распространяются на помощь "єЯсла", выплаты до достижения ребенком 1 года, а также программы "Пакет школьника" и "Пакет малыша". Как открыть счет: Оформить спецсчет можно через приложения банков-партнеров при подаче заявления на услугу или в разделе дополнительных счетов.

С сегодняшнего дня выплаты, связанные с рождением ребенка, уходом за ним и другими программами поддержки, объединят на специальном счете Дия.Карты "Забота для ребенка".

Чтобы и дальше получать такие выплаты, необходимо открыть соответствующий счет.

Как открыть счет

Для этого нужно:

войти в приложение одного из банков-партнеров: ПриватБанка, monobank, Абанка, Банка Кредит Днепр или Sense Bank;

если "Дия.Карты" еще нет - открыть ее;

если "Дия.Карта" уже оформлена - перейти к разделу открытия дополнительных счетов;

оформить специальный счет "Забота для ребенка".

Каких выплат это касается

В "Дие" отметили, что специальный счет можно будет открыть при подаче заявления на такие услуги:

"єЯсла";

помощь до достижения ребенком одного года;

"Пакет школьника";

"Пакет малыша".

В сервисе отметили, что отныне государственные выплаты для детей будут поступать именно на специальный счет Дия.Карты "Забота для ребенка", поэтому родителям рекомендуют позаботиться о его открытии заранее.