Выплаты на детей будут поступать по-новому: как открыть специальный счет

В Украине изменили порядок получения ряда государственных выплат для семей с детьми. Теперь средства по нескольким программам поддержки будут поступать на специальный счет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дию" .
Главное:
С сегодняшнего дня выплаты, связанные с рождением ребенка, уходом за ним и другими программами поддержки, объединят на специальном счете Дия.Карты "Забота для ребенка".
Чтобы и дальше получать такие выплаты, необходимо открыть соответствующий счет.
Для этого нужно:
В "Дие" отметили, что специальный счет можно будет открыть при подаче заявления на такие услуги:
В сервисе отметили, что отныне государственные выплаты для детей будут поступать именно на специальный счет Дия.Карты "Забота для ребенка", поэтому родителям рекомендуют позаботиться о его открытии заранее.
Ранее РБК-Украина рассказывала о государственной программе "єЯсла", которая предусматривает ежемесячные выплаты родителям детей в возрасте от 1 до 3 лет. Мы рассказывали, кто может получить пособие до 8 или 12 тысяч гривен, на что его разрешено тратить и как оформить выплату.
Напомним, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о реформе системы защиты детей. Документ предусматривает существенное увеличение выплат для опекунов, приемных семей и детских домов семейного типа, новую единовременную помощь при устройстве ребенка в семью, а также ряд изменений в сфере усыновления, работы служб по делам детей и защиты прав детей.