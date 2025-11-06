Виплати на дітей у 2026 році: кому дадуть 50 тисяч, а кому - 7 тисяч гривень

Як пояснила Шемелинець, одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати матері, які народять після 1 січня 2026 року.

"Якщо ми говоримо про всі інші додаткові види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 26-го року ще не виповнилося одного року", - сказала вона.

Так, для дітей, яким станом на початок 2026 року ще не виповниться одного року, передбачені щомісячні виплати у 7 тисяч гривень - до досягнення малюком однорічного віку.

Також батьки таких дітей матимуть право скористатися програмою "єЯсла", коли дитині виповниться рік.

Дитячі виплати-2026

Нагадаємо, що у середу, 5 листопада 2025 року, Верховна Рада 294 голосами "за" ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт №13532, розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Він спрямований на підтримку сімей із дітьми, підвищення рівня народжуваності та створення умов, які дозволяють поєднувати материнство (батьківство) з професійною діяльністю.

Закон, який набирає чинності з 1 січня 2026 року, передбачає підвищення розмірів низки "дитячих" виплат. Зокрема, встановлюється: