Виплати "800 Плюс" у Польщі: як подати заявку та що потрібно знати

З 1 лютого 2025 року стартує прийом заявок на державну допомогу "800 Плюс" у новому розрахунковому періоді (1 червня 2025 року - 31 травня 2026 року). Українські родини можуть скористатися цією програмою, але лише за умови, що дитина відвідує польський заклад освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на InPoland.
Відповідно до змін у законодавстві, які набули чинності з 1 липня 2024 року, право на допомогу мають діти, зареєстровані в польській системі освіти System Informacji Oswiatowej (SIO). Для цього батькам слід звернутися до керівництва навчального закладу, щоб переконатися, що дані дитини внесені до реєстру.
Заяву можна подати виключно в електронному вигляді через такі платформи:
Батьки мають три місяці з моменту народження дитини, щоб подати заяву й отримати допомогу з компенсацією за цей період.
Нагадаємо, що у Польщі уряд готується розглянути ініціативу, яка передбачає виплату допомоги "800 Плюс" лише тим мігрантам, зокрема українцям, які працюють офіційно та сплачують податки.