Виплати "800 Плюс" у Польщі: як подати заявку та що потрібно знати

Як довести право на виплати

Відповідно до змін у законодавстві, які набули чинності з 1 липня 2024 року, право на допомогу мають діти, зареєстровані в польській системі освіти System Informacji Oswiatowej (SIO). Для цього батькам слід звернутися до керівництва навчального закладу, щоб переконатися, що дані дитини внесені до реєстру.

Як подати заяву

Заяву можна подати виключно в електронному вигляді через такі платформи:

Emp@tia;

PUE ZUS;

mZUS;

електронний банкінг.

Крайні терміни подання

Якщо подати заяву до 30 квітня , виплати будуть безперервними.

, виплати будуть безперервними. Заяви, подані з 1 по 31 травня , гарантують виплати до 31 липня з компенсацією за червень.

, гарантують виплати до 31 липня з компенсацією за червень. Заяви, подані з 1 по 30 червня , забезпечать виплати до 31 серпня з компенсацією за червень і липень.

, забезпечать виплати до 31 серпня з компенсацією за червень і липень. Якщо подати заяву після 30 червня, допомогу буде призначено лише з місяця подання заяви.

Батьки мають три місяці з моменту народження дитини, щоб подати заяву й отримати допомогу з компенсацією за цей період.