Выплаты "800 Плюс" в Польше: как подать заявку и что нужно знать

С 1 февраля 2025 года стартует прием заявок на государственную помощь "800 Плюс" в новом расчетном периоде (1 июня 2025 года - 31 мая 2026 года). Украинские семьи могут воспользоваться этой программой, но только при условии, что ребенок посещает польское учебное заведение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InPoland.
В соответствии с изменениями в законодательстве, которые вступили в силу с 1 июля 2024 года, право на пособие имеют дети, зарегистрированные в польской системе образования System Informacji Oswiatowej (SIO). Для этого родителям следует обратиться к руководству учебного заведения, чтобы убедиться, что данные ребенка внесены в реестр.
Заявление можно подать исключительно в электронном виде через такие платформы:
У родителей есть три месяца с момента рождения ребенка, чтобы подать заявление и получить пособие с компенсацией за этот период.
Напомним, что в Польше правительство готовится рассмотреть инициативу, которая предусматривает выплату помощи "800 Плюс" только тем мигрантам, в частности украинцам, которые работают официально и платят налоги.