Виплати 10 800 гривень від ООН в Україні: хто може отримати допомогу

Внутрішні переселенці в Україні можуть подати заявку на грошову підтримку від УВКБ ООН. Вони можуть отримати допомогу у розмірі 10 800 гривень. Опція доступна для тих, хто ще не отримував такої допомоги.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у благодійному фонді "Право на захист".
15 січня 2024 року пункти збору даних БФ "Право на захист" відновили прийом заявок на багатоцільову грошову допомогу від УВКБ ООН.
"Як і раніше, програма проводить реєстрацію вразливих категорій ВПО, постраждалих від воєнних дій населення у визначених областях та осіб, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 року", – пояснили РБК-Україна у благодійному фонді.
На виплати можуть розраховувати ті, хто підпадає під критерії програми (детальний перелік – за посиланням.
До програми можуть бути зараховані родини, які:
переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року та мають вразливості з Переліку нижче;
особи, які не переміщувалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька; та мають вразливості з переліку нижче;
люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 року та мають вразливості з Переліку нижче;
родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);
прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).
Відзначимо, Естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу у 3600 гривень на місяць жителям шести областей. Отримати виплати можна повторно.
Також нова програма виплат для ВПО запрацює в трьох областях: як отримати гроші.
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