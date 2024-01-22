Выплаты 10 800 гривен от ООН в Украине: кто может получить помощь

Возобновление выплат ООН: что нужно знать

15 января 2024 года пункты сбора данных БФ "Право на захист" возобновили прием заявок на многоцелевую денежную помощь от УВКБ ООН.

"Как и раньше, программа проводит регистрацию уязвимых категорий ВПЛ, пострадавших от военных действий населения в определенных областях и лиц, вернувшихся в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 года", – пояснили РБК-Украина в благотворительном фонде.

На выплаты могут рассчитывать те, кто подпадает под критерии программы (подробный список – по ссылке).

Кто может получить выплаты от УВКБ ООН

В программу могут быть отнесены семьи, которые:

не получали ранее пособия от международных организаций; имеют доход менее 5400 грн на одного члена семьи; относятся к одной из следующих категорий:

переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года и имеют уязвимости из Перечня ниже;

лица, которые не перемещались после 24 февраля 2022, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая; и имеют уязвимости из перечня ниже;

Фото: Выплаты могут получить переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года и относятся к определенным категориям уязвимостей (Getty Images)

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года и имеют уязвимости из Перечня ниже;

и соответствующие одному или нескольким из следующих критериев уязвимости:

семья, в которой есть только один из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с людьми пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и так далее);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).