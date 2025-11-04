Виплата 1 000 грн: заяви від українців прийматимуть із 15 листопада

За його словами цього сезону в межах ініціативи запустять програму "Тепла зима" - одноразову допомогу у розмірі 6 500 гривень для найбільш вразливих громадян.

Також передбачена виплата по 1 000 грн усім українцям - як дорослим, так і дітям, - та проєкт "Укрзалізниця 3000", який забезпечить безкоштовні подорожі залізницею в межах 3 000 км у "низький" сезон.

За оцінками Мінсоцполітики, програмою "Тепла зима" скористаються близько 660 тисяч людей, на що у бюджеті закладено 4,4 млрд грн. Виплати проводитиме Пенсійний фонд України, а кошти можна буде використати на одяг, взуття та медикаменти.

Водночас програма з одноразовою виплатою 1 000 грн, за прогнозами, охопить щонайменше 10 мільйонів громадян. Подати заяву на отримання допомоги можна буде з 15 листопада до 15 грудня.

Улютін наголосив, що мета урядової ініціативи - не лише підтримати населення в зимовий період, а й стимулювати внутрішній ринок, адже більшість коштів українці витрачатимуть на товари вітчизняного виробництва та оплату комунальних послуг.