Випалили "Слава Росії": фото тортур українського військового справжнє - ГУР

За його словами, світлину зробив лікар у регіональному медцентрі під час огляду звільненого захисника. На тілі військового - численні шрами та сліди тортур. Фото поширило видання Clash Report.

У ГУР наголошують, що 90% звільнених українських військових свідчать про систематичні порушення з боку РФ - нелюдські умови утримання, брак їжі та меддопомоги. Також фіксується критична втрата ваги у полонених українців, що значно відрізняється від того, у якому стані російських військових повертають додому.