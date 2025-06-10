Выжгли "Слава России": фото пыток украинского военного настоящее - ГУР

Ранее РБК-Украина писало, что Россия не только системно пытает украинских военнопленных, но и распространяет специальные инструкции с описанием "эффективных" методов пыток. Об этом заявил представитель НГУ "Азов" Нестор Барчук. По данным ООН, более 95% пленных подвергаются пыткам.

Так, мы рассказывали об одном из самых жестоких случаев пыток украинцев в российском плену - убитой журналистке Виктории Рощину. Точную причину ее смерти до сих пор не установили. Однако известно, что ее тело вернули на Родину без некоторых внутренних органов и с признаками пыток.

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