На випадок війни. У Литві підготували план зі створення піхотної дивізії

Литва готується до можливої війни

Він стверджує, що на практиці вже підготовлено детальний план колективної оборони НАТО, в якому чітко визначено кількість літаків, кораблів, чисельність сухопутних військ, бригад, дивізій.

"Нам і союзникам необхідно якомога швидше заповнити ці прогалини, виробити, купити, впровадити, навчити військових і знати, як ми будемо використовувати ці потужності", - сказав генерал.

За його словами, відповідно до цього плану Збройні сили Литви роблять наголос на наземні потужності, тому до 2030 року має бути створена легка піхотна дивізія.

Головнокомандувач армії Литви вважає, що дивізія призначена для дій разом із двома іншими дивізіями НАТО на випадок війни.

Країна хоче купити танки

Влітку минулого року після засідання Державної ради з оборони міністр оборони Арвідас Анушаускас оголосив про плани Литви придбати німецькі танки Leopard.

Литва надіслала в оборонне відомство Німеччини лист про наміри придбати танки Leopard, але в Міноборони підкреслюють, що це не означає остаточного рішення про купівлю саме цих машин.

За словами Анушаускаса, рішення про придбання танків має бути ухвалено цього року.

Дрони поставлять на озброєння Литви

"Сьогодні ми чуємо багато розмов: танк чи дрон, дрон чи артилерія, це дивні розмови. Не може бути або те, або це, має бути все. У сьогоднішній війні це комплекс засобів, без одного елемента, без одного з'єднання він не буде працювати", - сказав Рупшис.

Він підкреслив, що армія також планує придбання безпілотних літальних систем. За словами головнокомандувача, у плані на кілька тисяч сторінок усі придбання розставлені за пріоритетами.

Рупшис сказав у п'ятницю, що через колишню політику роззброєння і війну в Україні і в Литви, і в НАТО є великі прогалини в озброєннях і потужностях.

У країнах НАТО та ЄС допускають напад Росії

Нагадаємо, нещодавно аналітики Німецького товариства зовнішньої політики заявили, що російському диктатору Володимиру Путіну може вистачити до 6 років, щоб відновити армію та напасти на НАТО.

Раніше генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив, що Росія відновлює свій потенціал і готується до можливої конфронтації з Північноатлантичним альянсом.

Додамо, що влітку президент Польщі Анджей Дуда заявив, що РФ не можна дозволити виграти у війні проти України, адже в такому разі країна-агресор може напасти і на інші держави.