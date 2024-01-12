На случай войны. В Литве подготовили план по созданию пехотной дивизии

Литва готовится к возможной войне

Он утверждает, что на практике уже подготовлен детальный план коллективной обороны НАТО, в котором четко определено количество самолетов, кораблей, численность сухопутных войск, бригад, дивизий.

"Нам и союзникам необходимо как можно скорее заполнить эти пробелы, выработать, купить, внедрить, обучить военных и знать, как мы будем использовать эти мощности", - сказал генерал.

По его словам, в соответствии с этим планом Вооруженные силы Литвы делают упор на наземные мощности, поэтому к 2030 году должна быть создана легкая пехотная дивизия.

Главнокомандующий армии Литвы считает, что дивизия предназначена для действий вместе с двумя другими дивизиями НАТО на случай войны.

Страна хочет купить танки

Летом прошлого года после заседания Государственного совета по обороне министр обороны Арвидас Анушаускас объявил о планах Литвы приобрести немецкие танки Leopard.

Литва направила в оборонное ведомство Германии письмо о намерениях приобрести танки Leopard, но в Минобороны подчеркивают, что это не означает окончательного решения о покупке именно этих машин.

По словам Анушаускаса, решение о приобретении танков должно быть принято в этом году.

Дроны поставят на вооружение Литвы

"Сегодня мы слышим много разговоров: танк или дрон, дрон или артиллерия, это странные разговоры. Не может быть или то, или это, должно быть все. В сегодняшней войне это комплекс средств, без одного элемента, без одного соединения он не будет работать", - сказал Рупшис.

Он подчеркнул, что армия также планирует приобретение беспилотных летательных систем. По словам главнокомандующего, в плане на несколько тысяч страниц все приобретения расставлены по приоритетам.

Рупшис сказал в пятницу, что из-за прежней политики разоружения и войны в Украине и у Литвы, и в НАТО есть большие пробелы в вооружениях и мощностях.

В странах НАТО и ЕС допускают нападение России

Напомним, недавно аналитики Немецкого общества внешней политики заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину может хватить до 6 лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

Ранее генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахим фон Сандрарт заявил, что Россия восстанавливает свой потенциал и готовится к возможной конфронтации с Североатлантическим альянсом.

Добавим, что летом президент Польши Анджей Дуда заявил, что РФ нельзя разрешить выиграть в войне против Украины, ведь в таком случае страна-агрессор может напасть и на другие государства.