На випадок вимкнення світла. Жителів Тернополя та Миколаєва закликають запастися водою та їжею

"Друзі, ви бачите, як російські терористи обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Сєнкевич закликав людей зробити запаси їжі та води. Також він додав, що аварійні бригади та комунальники працюють цілодобово, проте, треба бути готовими до будь-яких подій.

До жителів Тернополя звернулись із подібним закликом.

"Сьогодні ворог вчергове атакував ракетами інфраструктуру. Через сильний обстріл пошкоджено обладнання електромереж в сусідніх областях. Можливе аварійне вимкнення світла", - йдеться у повідомленні.

Сергій Надал попросив людей зробити запас води та тримати зарядженими телефони.