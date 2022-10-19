В случае отключения света. Жителей Тернополя и Николаева призывают запастись водой и едой

"Друзья, вы видите, как российские террористы обстреливают объекты критической инфраструктуры по всей стране", - говорится в сообщении.

Сенкевич призвал людей сделать запасы пищи и воды. Также он добавил, что аварийные бригады и коммунальщики работают круглосуточно, однако, нужно быть готовыми к любым событиям.

К жителям Тернополя обратились с подобным призывом.

"Сегодня враг в очередной раз атаковал ракетами инфраструктуру. Из-за сильных обстрелов повреждено оборудование электросетей в соседних областях. Возможно аварийное отключение света", - говорится в сообщении.

Сергей Надал попросил людей сделать запас воды и держать заряженными телефоны.