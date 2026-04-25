"Випадок один на мільйон": у Дніпрі "Шахед" залетів прямо у вікно квартири

У Дніпрі триває ліквідація наслідків масованої атаки російськими ракетами та дронами, внаслідок якої загинули п'ятеро людей та понад 40 дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського та коментар міського голови Дніпра Бориса Філатова.
Російські війська атакували Дніпро у кілька хвиль, використовуючи ракети та дрони. Удари прийшлися по житлових будинках, об'єктах енергетики та цивільній інфраструктурі.
Вдень ворог повторно вдарив по житловому кварталу, який вже постраждав уночі.
Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Кількість поранених перевищила 40 осіб, серед них є діти. 23 людини госпіталізовані, ще двоє мешканців вважаються зниклими безвісти.
Рятувальна операція триватиме, доки не буде з’ясована доля всіх людей.
Усі міські служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Комунальники забезпечують підвіз води для ДСНС, надають важку техніку для розбору завалів та прибирають вулиці від уламків скла.
За словами мера Бориса Філатова, попри масштаб руйнувань, стаються випадки, які можна назвати дивом.
"Сьогодні вночі у квартиру влетів шахед. У самісіньке вікно. Усі залишилися живі. Бо бл...на не розірвалася. Таких випадків реально один на мільйон", - зазначив міський голова.
Володимир Зеленський наголосив, що захист від російського терору має бути надійним, а світ не повинен ігнорувати війну в Україні.
Він закликав партнерів вчасно реалізовувати домовленості щодо посилення ППО та не припиняти санкційний тиск на РФ.
Нагадаємо, що близько 11:30 російські війська завдали повторного удару по Дніпру. Цього разу ворог знову поцілив у житловий сектор, де вже тривали рятувальні роботи. Унаслідок повторної атаки загинула щонайменше одна людина, кілька мешканців дістали поранення.
Цьому передував масштабний комбінований обстріл, який розпочався ще вночі 25 квітня. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила по території України 47 ракет різних типів та понад 600 ударних дронів.
Основний удар був спрямований на Дніпро та об'єкти критичної інфраструктури регіону. Силам ППО вдалося знищити більшість цілей - 30 ракет та 580 безпілотників, проте у місті зафіксовано кілька важких влучань.
Найважча ситуація склалася через нічне влучання у житлову багатоповерхівку Дніпра. У будинку зруйновано кілька поверхів, виникла пожежа. Рятувальники продовжують розбирати завали, оскільки доля ще близько п'яти людей наразі залишається невідомою. Загальна кількість постраждалих у місті вже перевищила 40 осіб.