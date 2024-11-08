Випадково пошкодили товар у магазині: чи потрібно платити
Ситуації, коли покупець випадково зачіпає товар, і той падає чи розбивається, трапляються часто. У таких випадках персонал магазину нерідко вимагає відшкодувати вартість пошкодженого товару.
РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал "Безоплатна правнича допомога" розповідає, які права мають покупці та які обов’язки продавців.
Права споживача
За Законом України "Про захист прав споживачів", покупець має право не оплачувати пошкоджений товар, якщо він був випадково зачеплений, а не придбаний з явною згодою. До моменту передачі товару покупцю ризик його пошкодження несе магазин. Тому вимагати відшкодування за випадкове пошкодження товару – це форма агресивної підприємницької практики, що заборонена законодавством.
Що робити, якщо ви випадково пошкодили товар
- Визначте відповідальність: з’ясуйте, хто винен у пошкодженні – ви чи магазин (наприклад, через неналежне розміщення товару).
- Захист через закон: відповідно до Цивільного Кодексу України, покупець не повинен оплачувати товар, пошкоджений випадково до моменту передачі.
- Вимагайте скласти акт: якщо адміністрація наполягає на сплаті, вимагайте оформлення акту про нанесення шкоди.
- Перегляд відеозапису: у разі потреби попросіть доступ до запису з камер для підтвердження випадковості.
- Викликайте поліцію: якщо магазин продовжує тиск або утримує вас, можна звернутися до поліції.
Куди звернутися за допомогою
Якщо ваші права порушені, звертайтеся до Держпродспоживслужби України:
- Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
- Гаряча лінія: (050) 230 04 28 або (044) 364 77 80
- Електронна пошта: econsumer-info@dpss.gov.ua
Раніше РБК-Україна розповідало, що Держпродспоживслужба попереджає про ризики придбання товарів та послуг через інтернет у фізичних осіб. Так, при покупці у громадян, які не є офіційно зареєстрованими підприємцями, відносини не регулюються Законом України "Про захист прав споживачів". Через це служба не має правових підстав для втручання у випадку скарг на неякісний товар.
Також ми писали, що за українським законодавством, на кожний товар встановлюється гарантійний строк, який залежить від призначення товару. Наприклад, автомобілі мають довший гарантійний строк, ніж мобільні телефони чи ноутбуки. Протягом гарантійного періоду виробник або продавець зобов’язані здійснювати безкоштовний ремонт чи заміну товару, якщо дотримано правил користування і зберігання. Також, у разі виявлення істотних недоліків або фальсифікації, споживач має право розірвати договір купівлі та повернути товар із компенсацією вартості.
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