Випадково пошкодили товар у магазині: чи потрібно платити

Ситуації, коли покупець випадково зачіпає товар, і той падає чи розбивається, трапляються часто. У таких випадках персонал магазину нерідко вимагає відшкодувати вартість пошкодженого товару.

За Законом України "Про захист прав споживачів", покупець має право не оплачувати пошкоджений товар, якщо він був випадково зачеплений, а не придбаний з явною згодою. До моменту передачі товару покупцю ризик його пошкодження несе магазин. Тому вимагати відшкодування за випадкове пошкодження товару – це форма агресивної підприємницької практики, що заборонена законодавством.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Держпродспоживслужба попереджає про ризики придбання товарів та послуг через інтернет у фізичних осіб. Так, при покупці у громадян, які не є офіційно зареєстрованими підприємцями, відносини не регулюються Законом України "Про захист прав споживачів". Через це служба не має правових підстав для втручання у випадку скарг на неякісний товар.

Також ми писали, що за українським законодавством, на кожний товар встановлюється гарантійний строк, який залежить від призначення товару. Наприклад, автомобілі мають довший гарантійний строк, ніж мобільні телефони чи ноутбуки. Протягом гарантійного періоду виробник або продавець зобов’язані здійснювати безкоштовний ремонт чи заміну товару, якщо дотримано правил користування і зберігання. Також, у разі виявлення істотних недоліків або фальсифікації, споживач має право розірвати договір купівлі та повернути товар із компенсацією вартості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.