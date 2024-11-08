Случайно повредили товар в магазине: нужно ли платить
Ситуации, когда покупатель случайно затрагивает товар и тот падает или разбивается, случаются часто. В таких случаях персонал магазина часто требует возместить стоимость поврежденного товара.
РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бесплатная юридическая помощь" рассказывает, какие права имеют покупатели и какие обязанности продавцов.
Права потребителя
Согласно Закону Украины "О защите прав потребителей", покупатель имеет право не оплачивать поврежденный товар, если он был случайно задет, а не приобретен с явным согласием. К моменту передачи товара покупателю риск его повреждения несет магазин. Поэтому требовать возмещения за случайное повреждение товара – форма агрессивной предпринимательской практики, запрещенная законодательством.
Что делать, если вы случайно повредили товар
- Определите ответственность: выясните, кто виноват в повреждении – вы или магазин (например, из-за ненадлежащего размещения товара).
- Защита через закон: в соответствии с Гражданским Кодексом Украины, покупатель не должен оплачивать товар, поврежденный случайно до момента передачи.
- Требуйте составить акт: если администрация настаивает на уплате, требуйте оформления акта о причинении вреда.
- Просмотр видео: в случае необходимости запросите доступ к записи с камер для подтверждения случайности.
- Вызовите полицию: если магазин продолжает давление или удерживает вас, можно обратиться в полицию.
Куда обратиться за помощью
Если ваши права нарушены, обращайтесь в Госпродпотребслужбу Украины:
- Адрес: 01001, г. Киев, ул. Б. Гринченко, 1
- Горячая линия: (050) 230 04 28 или (044) 364 77 80
- Электронная почта: econsumer-info@dpss.gov.ua
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Госпродслужба предупреждает о рисках приобретения товаров и услуг через интернет у физических лиц. Так, при покупке у граждан, не являющихся официально зарегистрированными предпринимателями, отношения не регулируются Законом Украины "О защите прав потребителей". Поэтому служба не имеет правовых оснований для вмешательства в случае жалоб на некачественный товар.
Также мы писали, что согласно украинскому законодательству на каждый товар устанавливается гарантийный срок, который зависит от назначения товара. Например, автомобили имеют более длительный гарантийный срок, чем мобильные телефоны или ноутбуки. В течение гарантийного периода производитель или продавец обязаны осуществлять бесплатный ремонт или замену товара при соблюдении правил его использования и хранения.Также, в случае выявления существенных недостатков или фальсификации, потребитель вправе расторгнуть договор покупки и вернуть товар с компенсацией стоимости.
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