UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

VIP-квартиру у Львові продають за 33 мільйони гривень: як виглядає житло

Як виглядають VIP-апартаменти (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Львові виставили на продаж елітну квартиру в новобудові, яку оцінили у понад 33 мільйони гривень. Житло має дизайнерський ремонт та продається із меблями від світових брендів.

Про те, як виглядає квартира, розповідає РБК-Україна із посиланням на публікацію OLX.

Як виглядають VIP-апартаменти

Апартаменти площею 168 кв. метрів розташовані у будинку закритого типу на вул. Івана Франка. Будинок перебуває під цілодобовою охороною, у якому ведеться постійний відеонагляд, також є підземний паркінг.

"Квартира займає два останні поверхи будинку - сьомий і восьмий. Має два входи. Включає три ізольовані кімнати, велику вітальню з зонованою кухнею, велику гардеробну, три санвузли, два балкони й терасу", - йдеться у повідомленні.

У квартирі зроблений дорогий та якісний ремонт за оригінальним дизайнерським проектом. 

VIP-квартира, яку продають у Львові (фото: olx.ua)

Зазначається, що вся техніка та меблі у квартирі від відомих світових брендів, ними ще ніхто не користувався. В апартаментах встановлені найсучасніші технології. Також є шумоізоляція стін, виконана корковим агломератом 50 мм. Опалення - газове індивідуальне. 

Лаунж зона обставлена італійськими меблями CATTELAN, у квартирі встановлені натуральні шпоновані двері бренду Paulo Rossi та ліжко Calligaris і Dorelan.

До квартири додається паркомісце, яке обладнане розеткою для електрокару.

Власник оцінив своє житло в 33 628 197 грн, при цьому зазначив, що ціна продажу договірна. 

VIP-квартира, яку продають у Львові (фото: olx.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівКвартири