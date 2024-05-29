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VIP-квартиру во Львове продают за 33 миллиона гривен: как выглядит жилье

Как выглядят VIP-апартаменты (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Во Львове выставили на продажу элитную квартиру в новостройке, которую оценили более чем в 33 миллиона гривен. Жилье имеет дизайнерский ремонт и продается с мебелью от мировых брендов.

О том, как выглядит квартира, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию OLX.

Как выглядят VIP-апартаменты

Апартаменты площадью 168 кв. метров расположены в здании закрытого типа на ул. Ивана Франко. Дом находится под круглосуточной охраной, в котором ведется постоянное видеонаблюдение, также есть подземный паркинг.

"Квартира занимает два последних этажа дома - седьмой и восьмой. Имеет два входа. Включает три изолированных комнаты, большую гостиную с зонированной кухней, большую гардеробную, три санузла, два балкона и террасу", - говорится в сообщении.

В квартире дорогой и качественный ремонт, который сделан по оригинальному дизайнерскому проекту.

VIP-квартира, которую продают во Львове (фото: olx.ua)

Отмечается, что вся техника и мебель в квартире от известных мировых брендов, ими еще никто не пользовался. В апартаментах установлены самые современные технологии. Также имеется шумоизоляция стен, выполненная пробковым агломератом 50 мм. Отопление - газовое индивидуальное.

Лаунж зона обставлена итальянской мебелью CATTELAN, в квартире установлены натуральная шпонированная дверь бренда Paulo Rossi и кровать Calligaris і Dorelan.

К квартире прилагается паркоместо, оборудованное розеткой для электрокара.

Владелец оценил свое жилье в 33 628 197 грн, при этом отметил, что цена продажи договорная.

VIP-квартира, которую продают во Львове (фото: olx.ua)

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ЛьвовКвартиры