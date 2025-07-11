Не винятковий випадок: у Литві пояснили, чому не збили російську "Герберу"

"У мирний час знищення повітряних об'єктів здійснюється лише в абсолютно виняткових випадках. Цивілізовані країни не збивають об'єкти, які не несуть загрози, навіть якщо вони порушили державний кордон", - сказано у заяві військових.

У мирний час повітряним простором управляють цивільні структури. Контроль та спостереження за повітрям над країною здійснює Управління спостереження та контролю повітряного простору Військово-повітряних сил Литви.

Збити повітряні цілі військові можуть тільки у випадку, якщо об'єкти у повітрі загрожують національній безпеці, або критичній інфраструктурі. Прийняти рішення можуть кілька людей:

міністр оборони Литви, або особа, якій він делегував повноваження - якщо задіяно армію;

командування Повітряних сил НАТО (AIRCOM) - якщо для цього використовують винищувачі місії повітряної поліції.

Тільки після прийняття рішення здійснюється збиття. В армії Литви запевняють, що дрон не загрожував життю людей, або критично важливим об'єктам, в іншому випадку його б збили.