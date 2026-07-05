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Винуватцю ДТП з 12 загиблими на Миколаївщині оголосили підозру

19:03 05.07.2026 Нд
1 хв
Водій втік з місця події, тепер вирішується питання про тримання під вартою
aimg Валерія Абабіна
Фото: Водієві Nissan Murano оголосили підозру за ДТП (t.me/pgo_gov_ua)

Правоохоронці повідомили про підозру водію Nissan Murano, якого затримали після смертельної ДТП з мікроавтобусом на Миколаївщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Водію повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Внаслідок аварії загинули 12 людей, ще 6 отримали травми.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася вранці 4 липня на Миколаївщині. Маршрутний мікроавтобус Mercedes Sprinter віз пасажирів з Одеси до Миколаєва, коли, за даними Нацполіції, на зустрічну смугу виїхав водій кросовера Nissan Murano.

Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся і врізався у вантажний Volvo.

Водій кросовера втік з місця події, однак поліція встановила його особу і затримала в рамках спеціальної операції.

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