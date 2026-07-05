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Виновнику ДТП с 12 погибшими в Николаевской области объявили подозрение

19:03 05.07.2026 Вс
1 мин
Водитель скрылся с места происшествия, теперь решается вопрос о содержании под стражей
aimg Валерия Абабина
Фото: Водителю Nissan Murano объявили подозрение за ДТП (t.me/pgo_gov_ru)

Правоохранители сообщили о подозрении водителю Nissan Murano, задержанного после смертельного ДТП с микроавтобусом в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Водитель уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

В результате аварии погибли 12 человек, еще 6 получили травмы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, смертельное ДТП произошло утром 4 июля в Николаевской области. Маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter вез пассажиров из Одессы в Николаев, когда, по данным Нацполиции, на встречную полосу выехал водитель кроссовера Nissan Murano.

В результате столкновения микроавтобус опрокинулся и врезался в грузовой Volvo.

Водитель кроссовера скрылся с места происшествия, однако полиция установила его личность и задержала в рамках специальной операции.

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