Виновнику ДТП с 12 погибшими в Николаевской области объявили подозрение

Напомним, смертельное ДТП произошло утром 4 июля в Николаевской области. Маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter вез пассажиров из Одессы в Николаев, когда, по данным Нацполиции, на встречную полосу выехал водитель кроссовера Nissan Murano.

В результате столкновения микроавтобус опрокинулся и врезался в грузовой Volvo.

Водитель кроссовера скрылся с места происшествия, однако полиция установила его личность и задержала в рамках специальной операции.