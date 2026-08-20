Винуватця ДТП на зупинці у Києві відправили під варту

Деталі судового рішення

Шевченківський районний суд Києва повністю задовольнив клопотання слідчих та прокурорів.

Винуватцю аварії обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Водій перебуватиме під вартою щонайменше до 17 жовтня 2026 року.

Чоловікові інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Фото: суд взяв під варту винуватця ДТП в Києві (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Що відомо про автокатастрофу

Трагедія сталася 19 серпня 2026 року. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Golf рухався смугою для громадського транспорту від вулиці Єреванської в напрямку вулиці Уманської.

Під час спроби перелаштуватися у другу смугу він зачепив маршрутний автобус "Богдан", що їхав попереду, та на швидкості влетів у зупинку.

Внаслідок аварії загинули дві жінки - віком 35 та 52 роки та травмувалися четверо людей - чоловіки 24 та 33 років, 18-річна дівчина та 67-річна жінка.