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Виновника ДТП на остановке в Киеве отправили под стражу

20:30 20.08.2026 Чт
2 мин
Без права на залог и на несколько месяцев за решетку
aimg Сергей Козачук
Фото: суд заключил под стражу виновника ДТП в Киеве (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Суд отправил под стражу 23-летнего водителя, на скорости врезавшегося в остановку общественного транспорта в Соломенском районе Киева. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали судебного решения

Шевченковский районный суд Киева полностью удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров.

Виновнику аварии была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Водитель будет находиться под стражей до 17 октября 2026 года.

Мужчине инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Фото: суд заключил под стражу виновника ДТП в Киеве (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Что известно об автокатастрофе

Трагедия произошла 19 августа 2026 года. По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Golf двигался полосой для общественного транспорта от Ереванской улицы в направлении улицы Уманской.

При попытке перестроиться во вторую полосу он задел едущий впереди маршрутный автобус "Богдан" и на скорости влетел в остановку.

В результате аварии погибли две женщины - в возрасте 35 и 52 года и травмировались четыре человека - мужчины 24 и 33 лет, 18-летняя девушка и 67-летняя женщина.

Что известно о трагедии на Соломенке

Напомним, правоохранители задержали 23-летнего водителя сразу после автокатастрофы. В тот же день водитель Volkswagen Golf гласил о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек.

Впоследствии в сети появилось первое видео смертельного ДТП в Соломенском районе, которое обнародовал глава МВД Украины Иван Выговский.

На кадрах видно, как виновник аварии на скорости пытался перестроиться с полосы общественного транспорта, но допустил столкновение с автобусом "Богдан" и влетел в остановку с людьми.

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